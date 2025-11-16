Гематома та багато крові: український боксер програв у бою за титул

У ніч з 15 на 16 листопада з відбувся вечір боксу у Сан-Луїс-Потосі (Мексика). В одному з поєдинків Арнольд Хегай бився проти Рафаеля Еспінози.

Український боксер виходив на бій з наміром відбрати титул чемпіона світу за версією WBO. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Хегай – Еспіонза?

Мексиканський боксер з перших раундів заволодів ініцативою. В Арнольда Хегая у четвертому раунді пропустив апперкот від суперника, після чого в українця виникла гематома біля ока.

У сьомому раунді бій було призупинено, аби лікар оглянув ліве око Хегая. У результаті бій продовжився, але вже на 11 раунд команда українця вирішила не випускати боксера на ринг, аби не ризикувати його здоров'ям.

Відеоогляд бою Хегай – Еспіноза:

Що відомо про Хегая та Еспінозу?