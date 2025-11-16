Гематома та багато крові: український боксер програв у бою за титул
- Арнольд Хегай програв Рафаелю Еспінозі у бою за титул чемпіона світу за версією WBO, який завершився достроково.
- Бій був зупинений у 11 раунді через гематому біля ока Хегая, яку він отримав після пропущеного апперкоту у четвертому раунді.
У ніч з 15 на 16 листопада з відбувся вечір боксу у Сан-Луїс-Потосі (Мексика). В одному з поєдинків Арнольд Хегай бився проти Рафаеля Еспінози.
Український боксер виходив на бій з наміром відбрати титул чемпіона світу за версією WBO. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Хегай – Еспіонза?
Мексиканський боксер з перших раундів заволодів ініцативою. В Арнольда Хегая у четвертому раунді пропустив апперкот від суперника, після чого в українця виникла гематома біля ока.
У сьомому раунді бій було призупинено, аби лікар оглянув ліве око Хегая. У результаті бій продовжився, але вже на 11 раунд команда українця вирішила не випускати боксера на ринг, аби не ризикувати його здоров'ям.
Відеоогляд бою Хегай – Еспіноза:
Що відомо про Хегая та Еспінозу?
Арнольд Хегай зазнав третьої поразки у кар'єрі. Окрім того, на його рахунку 23 перемоги та 1 нічия.
Рафаель Еспіноза вчетверте захистив титул WBO. Усі інші захисти завершилися теж достроковою перемогою.
Мексиканський боксер провів 28 поєдинків за свою кар'єру. На його рахунку 28 перемог та жодної поразки.