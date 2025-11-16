Гематома и много крови: украинский боксер проиграл в бою за титул
- Арнольд Хегай проиграл Рафаэлю Эспинозе в бою за титул чемпиона мира по версии WBO, который завершился досрочно.
- Бой был остановлен в 11 раунде из-за гематомы возле глаза Хегая, которую он получил после пропущенного апперкота в четвертом раунде.
В ночь с 15 на 16 ноября с состоялся вечер бокса в Сан-Луис-Потосе (Мексика). В одном из поединков Арнольд Хегай дрался против Рафаэля Эспинозы.
Украинский боксер выходил на бой с намерением отбрать титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Хегай – Эспионза?
Мексиканский боксер с первых раундов завладел инициативой. У Арнольда Хегая в четвертом раунде пропустил апперкот от соперника, после чего у украинца возникла гематома возле глаза.
В седьмом раунде бой был приостановлен, чтобы врач осмотрел левый глаз Хегая. В результате бой продолжился, но уже на 11 раунд команда украинца решила не выпускать боксера на ринг, чтобы не рисковать его здоровьем.
Видеообзор боя Хегай – Эспиноза:
Что известно о Хегае и Эспинозе?
Арнольд Хегай потерпел третье поражение в карьере. Кроме того, на его счету 23 победы и 1 ничья.
Рафаэль Эспиноза в четвертый раз защитил титул WBO. Все остальные защиты завершились тоже досрочной победой.
Мексиканский боксер провел 28 поединков за свою карьеру. На его счету 28 побед и ни одного поражения.