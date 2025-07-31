Легенда боксу зухвало відповів, чи зміг би перемогти праймового Усика
- Девід Хей заявив, що в своїй найкращій формі міг би перемогти багатьох, але не Евандера Холіфілд.
- Олександр Усик востаннє переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді на "Вемблі" в Лондоні.
Олександр Усик став справжньою легендою боксу, тричі ставши абсолютним чемпіоном світу у хевівейті та крузервейті. Особисть українського чемпіона активно обговорюють у соціальних мережах.
Девід Хей висловився щодо Олександра Усика. Зокрема, легенда боксу розповів, чи зміг би здолати українського боксера у гіпотетичному поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch on Fighting.
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Що сказав Хей про бій з Усиком?
Девід Хей оцінив власні шанси перемогти праймового Олександра Усика у своїй найкращій формі. Легенда боксу наголосив, що бій проти українського чемпіона був би чудовим.
Колишній чемпіон світу назвав переможця поєдинку. Девід Хей у зухвало стилі заявив про те, чи здолав би Олександра Усика.
У своїй найкращій формі, я думаю, що переміг би будь-кого, окрім Холіфілда. Він би, б***ь, мене просто знищив,
– сказав Хей.
Проте легенда боксу вважає, що Олександр Усик також міг би перемогти його у поєдинку. Хей назвав варіант, за якого український боксер вийшов переможцем у бою.
Варіант, за якого він переграє мене завдяки своїй лівосторонній стійці. Він дуже розумний.Але я також бачу варіант, коли я просто влучу по ньому правою рукою,
– додав колишній боксер.
Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку на "Вемблі" у Лондоні.
Раніше повідомляли про те, що Леннокс Льюїс розповів, завдяки чому можна перемогти Олександра Усика в очному протистоянні. Легенда боксу назвав важливий фактор.