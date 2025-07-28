До того ж Олександр Усик не зазнав жодної поразки у професійному ринзі. Леннокс Льюїс розповів, як можна перемогти українського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Якби Льюїс бився проти Усика?

Леннокс Льюїс наголосив, що Олександр Усика видатний боксер. Колишній чемпіон світу підкреслив, що український чемпіон розумний та чудово працює ногами, а також відмінно влучає ударами.

Легенда боксу заявив, що Олександр Усик аналізує суперника ще до початку самого бою. Леннокс Льюїс зауважив, що британські боксери отримали два шанси проти українського чемпіона, але не змогли побити його.

Я спостерігав з боку й думав: Я знаю, як підготувався б до бою з Олександром Усиком. Усик – чудовий рухливий боксер, тому й ти маєш бути чудовим у русі, добре працювати ногами. Але ці хлопці не можуть цього зрозуміти,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково завершив бій проти Данілея Дюбуа 19 липня 2025 року. Король хевівейту у п'ятому раунді відправив у нокаут британського боксера.

Раніше повідомляли про те, що Джозеф Паркер розповів, завдяки чому здолав би Олександра Усика в очному протистоянні. Новозеландський боксер виділив декілька важливих моментів.