На кону – вакантний пояс WBA Gold International у напівважкій вазі. Для Хижняка цей бій стане першим серйозним титульним випробуванням у професійній кар'єрі, зазначає 24 Канал.

Де дивитися бій Хижняк – Паласіо

Шоу організовує промоутерська компанія Usyk 17 Promotions, яку очолює Олександр Усик.

Початок вечора боксу запланований на 16:00 за київським часом, а вихід Хижняка на ринг очікується орієнтовно о 19:00. Пряму трансляцію титульного бою Хижняк – Паласіо на території України ексклюзивно покаже платформа "Київстар ТБ".

Хижняк підходить до поєдинку з ідеальним професійним рекордом – 2 перемоги у 2 боях, 2 нокаути. Українець дебютував у профі в березні 2026 року, достроково перемігши Вільмера Барона. У своєму другому бою, який відбувся 25 липня, "Полтавський танк" у другому раунді зупинив француза Ленні Патрача.

До поєдинку Хижняк готується під керівництвом свого батька та тренера Олександра Хижняка-старшого.

Його суперник уже прибув до Львова. 18 серпня Паласіо повідомив у своїх інстаграм сторіс, що вирушив до України, а згодом опублікував фото вже зі Львова.