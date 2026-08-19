Про це українець розповів у інтерв'ю Федерації боксу України (ФБУ). Його суперником стане аргентинець Дурваль Еліас Паласіо, а на кону стоятиме вакантний пояс WBA Gold International.

Як Хижняк готується до наступного поєдинку

За словами "Полтавського танка", підготовка до зустрічі з Паласіо проходить під керівництвом його батька-тренера у надзвичайно інтенсивному режимі. Український боксер детально вивчив стиль майбутнього опонента і високо оцінює його навички.

"Ми з моїм батьком-тренером багато працюємо, готуючись до цього поєдинку. Паласіо – титулований боксер, який провів багато боїв із досвідченими бійцями. Я особисто знаю та бачив декого з них на олімпійському ринзі. Хочу сказати, що він досить непогано зарекомендував себе у тих поєдинках. Тому з максимальною відповідальністю та з максимальним настроєм готуюсь для того, щоб бути в якнайкращій формі в цьому бою", – зазначив Хижняк.

Поєдинок відбудеться 22 серпня у Львові в межах великого вечора боксу, який організовує промоутерська компанія Usyk 17 Promotions.

Нагадаємо, що Хижняк розпочав професійну кар'єру лише в березні 2026 року, однак уже встиг здобути дві дострокові перемоги. У дебютному поєдинку він нокаутував Вілмера Барона в першому раунді, а 25 липня здолав технічним нокаутом у другому раунді француза Ленні Патрача. Бій відбувся в андеркарді масштабного шоу Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії.