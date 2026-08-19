Об этом украинец рассказал в интервью Федерации бокса Украины (ФБУ). Его соперником станет аргентинец Дурваль Элиас Паласио, а на кону будет стоять вакантный пояс WBA Gold International.

Как Хижняк готовится к предстоящему поединку

По словам "Полтавского танка", подготовка к встрече с Паласио проходит под руководством его отца-тренера в чрезвычайно интенсивном режиме. Украинский боксер подробно изучил стиль будущего соперника и высоко оценивает его навыки.

"Мы с моим отцом-тренером много работаем, готовясь к этому поединку. Паласио – титулованный боксер, который провел много боев с опытными бойцами. Я лично знаю и видел некоторых из них на олимпийском ринге. Хочу сказать, что он довольно неплохо зарекомендовал себя в тех поединках. Поэтому с максимальной ответственностью и с максимальным настроем готовлюсь к тому, чтобы быть в наилучшей форме в этом бою", – отметил Хижняк.

Поединок состоится 22 августа во Львове в рамках большого вечера бокса, который организует промоутерская компания Usyk 17 Promotions.

Напомним, что Хижняк начал профессиональную карьеру лишь в марте 2026 года, однако уже успел одержать две досрочные победы. В дебютном поединке он нокаутировал Вилмера Барона в первом раунде, а 25 июля одолел техническим нокаутом во втором раунде француза Ленни Патрача. Бой состоялся в андеркарде масштабного шоу Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.