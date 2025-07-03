Хижняк заговорив про Олімпіаду-2028 та перехід у профі-ринг
- Олександр Хижняк планує виступити на Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі
- Хижняк має дві олімпійські медалі: "срібло" у 2021 році у Токіо та "золото" у Парижі.
Олександр Хижняк один з найталановитіших боксерів в Україні. Проте перспективний боєць не поспішає з переходом на профі-ринг.
Олександр Хижняк поділився планами на майбутнє у боксі. Зокрема, український спортсмен розповів про головну ціль, яку переслідує у ринзі, повідомляє 24 канал із посиланням на АСЖУ.
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Які плани у Хижняка на майбутнє
Олександр Хижняк розповів, що наразі він тренується у складі національної збірної України з боксу.
Головна ціль українського боксера, це вдалий виступ на Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі.
Хижняк також висловився щодо виступів у професійному ринзі. Зі слів спортсмена, він планує поєднувати олімпійський та професійний бокс.
Це вже буде більше ясно з часом. Напевно, я розпочну свої змагальні поєдинки з початку наступного року,
– розповів Хижняк.
Нагадаємо, що Олександр Хижняк за свою кар'єру здобув дві медалі Олімпійських ігор. Український боксер завоював "срібло" у на Іграх у 2021 році у Токіо та золоту нагороду Парижі у 2024 році.