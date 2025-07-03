Хижняк заговорив про Олімпіаду-2028 та перехід у профі-ринг

Олександр Хижняк один з найталановитіших боксерів в Україні. Проте перспективний боєць не поспішає з переходом на профі-ринг.

Олександр Хижняк поділився планами на майбутнє у боксі. Зокрема, український спортсмен розповів про головну ціль, яку переслідує у ринзі, повідомляє 24 канал із посиланням на АСЖУ.

Читайте також Українець Дерев'янченко нокаутував суперника після майже річної перерви у боксі: ефектне відео

Які плани у Хижняка на майбутнє

Олександр Хижняк розповів, що наразі він тренується у складі національної збірної України з боксу.

Головна ціль українського боксера, це вдалий виступ на Олімпійських іграх 2028 року у Лос-Анджелесі.

Хижняк також висловився щодо виступів у професійному ринзі. Зі слів спортсмена, він планує поєднувати олімпійський та професійний бокс.

Це вже буде більше ясно з часом. Напевно, я розпочну свої змагальні поєдинки з початку наступного року,

– розповів Хижняк.

Нагадаємо, що Олександр Хижняк за свою кар'єру здобув дві медалі Олімпійських ігор. Український боксер завоював "срібло" у на Іграх у 2021 році у Токіо та золоту нагороду Парижі у 2024 році.