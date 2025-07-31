Даніель Дюбуа не зумів взяти реванш в Олександра Усика, програвши нокаутом вже у 5-му раунді на "Вемблі". Від того поєдинку минуло менш як два тижні, як британському боксеру вже шукають наступного суперника.

Промоутер британського боксера Френк Воррен розповів, хто може стати наступним опонентом Даніеля Дюбуа. "Динаміт" може розділити ринг із новачком промоутерської компанії Queensberry Promotions, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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З ким може побитись Дюбуа?

Наступним суперником "Динаміта" може стати Тоні Йока. 33-річний французький боксер став клієнтом компанії Френка Воррена та може отримати шанс побитись із колишнім суперником Олександра Усика.

Ми вважаємо Тоні чудовим боксером, тому підписали контракт. Він завоював золото Олімпіади, і такий суперник може стати хорошим варіантом для Дюбуа. Даніелю якраз потрібний опонент,

– сказав Воррен.

Відзначимо, що раніше цього боксера приписували в опоненти іншому британському супертяжу Ентоні Джошуа. Начебто Йока мав стати суперником Ей Джея у проміжному бою перед поєдинком Ентоні проти Тайсона Ф'юрі.

Раніше повідомлялось, що чекає на Дюбуа після поразки у реванші від Усика.

Що відомо про Тоні Йока?