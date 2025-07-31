Тоні Белью висловився про реванш Усик – Дюбуа. Зокрема, колишній чемпіон світу поділився думками про майбутнє "Динаміта" після поразки від Короля хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Що чекає на Дюбуа після поразки Усику?

Тоні Белью вважає, що Даніель Дюбуа має хороше майбутнє. На його думку, навіть після поразки Олександру Усику у реванші британський боксер все-таки може стати чемпіоном світу.

Белью наголосив, що Дюбуа ніколи не уникає поєдинку, особливо, коли хід бою складається йому на користь. Зі слів ексчемпіона світу, британський боксер ще молодий та може навчатись.

Він не встане завтра вранці майстерним спритним боксером. У тебе є певний набір складових, які ти використовуєш, і з чим маєш справу. І тобі потрібно використовувати їх найкращим чином. Я дійсно співчуваю Даніелю,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа. Український чемпіон у п'ятому раунді бою відправив британського боксера у нокаут.

Раніше повідомляли про те, що Ділліан Вайт висловився про реванш між Усиком та Дюбуа. Британський боксер пояснив, чому український чемпіон здолав його земляка в очному протистоянні.