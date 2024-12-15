Вибір не на користь земляка: Усик назвав боксера, який би повалив Кличка та Льюїса

Чемпіон світу за версією WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик взяв участь в опитуванні, у якому обирав найкращого боксера. Українець зробив ставку на колишнього абсолютного чемпіона планети.

Олександр Усик обрав найкращих боксерів у 7-раундовому опитуванні. У трьох раундах перемогу здобув його колишній суперник Ентоні Джошуа. Українець двічі бився із Ей Джей та двічі перемагав британця, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Хто вийшов переможцем із опитування Усика

Попри це Джошуа тричі переміг опонентів в опитуванні Усика. Олександр зробив свій вибір на користь Ентоні у дуелях проти легендарного Майка Тайсона, Деонтея Вайлдера та Даніеля Дюбуа. Останнього теж Усик перемагав у серпні 2023-го року.

А от у четвертому раунді Джошуа вилетів з опитування. Усик обрав із дуелі Джошуа – Холіфілд вже Евандера. На думку Олександра Усика, колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях переміг би не лише Джошуа, а й Віталія Кличка, Джо Фрейзера та навіть Леннокса Льюїса, якому програв у 1999-му році.

Довідка. Влітку 1999-го року Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд зійшлись у бою, на кону якого стояли пояси WBC, WBA та IBF. Перша зустріч закінчилась внічию, тому було організовано реванш. У другому бою судді віддали перемогу Ленноксу Льюїсу.

Раніше Евандер Холіфілд дав пораду Ф'юрі, чого потрібно більше використовувати у бою проти Усика. Легендарний боксер порадив Тайсону більше працювати джебом, який може принести перемогу у реванші. Другий бій Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).