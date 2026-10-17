Двічі бився з Усиком і нокаутував Джошуа: хто такий Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа – британський боксер надважкої ваги, чемпіон світу за версією WBO, який здобув популярність завдяки потужному удару та агресивному стилю ведення бою. За свою професійну кар'єру він зустрічався з провідними представниками хевівейту, зокрема Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

У суботу, 17 жовтня, Дюбуа має провести реванш проти співвітчизника Фабіо Вордлі. Поєдинок запланований на лондонській арені The O2, а на кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Дюбуа

У першій зустрічі, яка відбулася в травні, Дюбуа здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, переломивши хід бою після двох нокдаунів.

Перша зустріч Дюбуа та Вордлі: дивіться відео

Він народився 6 вересня 1997 року в Лондоні. Боксер виступає в надважкій ваговій категорії та має прізвисько "Динаміт" (Dynamite), яке відображає його ударну силу.

На професійному рингу британець провів 26 поєдинків, здобув 23 перемоги, 22 з яких нокаутом, і зазнав трьох поразок.

Даніель також походить зі спортивної родини: його молодша сестра Керолайн Дюбуа є професійною боксеркою та виступає на високому рівні.

Найгучніші перемоги Дюбуа

Одним із найвизначніших моментів у кар’єрі британця став поєдинок проти Джошуа у вересні 2024 року. На стадіоні "Вемблі" Дюбуа нокаутував титулованого співвітчизника в п'ятому раунді та успішно захистив пояс IBF. За підсумками року цей нокаут отримав відзнаку "Нокаут року" за версією журналу The Ring.

Раніше британець також володів титулами IBF у 2024 – 2025 роках і WBA Regular у 2022 – 2023 роках.

Нокаут року-2024 за версією The Ring: дивіться відео

Дюбуа проти Усика: дві поразки від українця

У кар'єрі британського боксера особливе місце посідають протистояння з українцем Усиком.

У серпні 2023 року Дюбуа зустрівся з Усиком у поєдинку за чемпіонські титули, але поступився технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Бій також запам'ятався суперечливим епізодом із ударом британця нижче пояса, який спричинив чимало дискусій.

У липні 2025 року боксери провели реванш, у якому на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Усик знову переміг, цього разу нокаутом у п'ятому раунді.

Бій Усик – Дюбуа / Фото Getty Images

Де дивитися реванш Дюбуа – Вордлі

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