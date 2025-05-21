Відомий боксер зробив однозначний прогноз на битву між Канело та "Мисливцем"

Цього року світова боксерська спільнота стане свідком шаленого мегафайту між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Боксери битимуться за звання абсолютного чемпіона світу.

Хуліо Сезар Чавес поділився думками щодо бою між Канело та "Мисливцем". Ба більше, відомий боксер назвав переможця пекельного протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Читайте також Непереможна легенда закінчить кар'єру після бою з Канело: сенсаційна заява відомого боксера

Прогноз від Чавеса

Хуліо Сезар Чавес зробив категоричний прогноз на бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Мексиканець впевнений, що Канело переможе Мисливця.

Чавес пояснив, що бій між Альваресом та Кроуфордом нерівний. Адже зірковий американець вперше виступить у середній вазі.

Канело нокаутує його в шостому або сьомому раунді. Кроуфорд – хороший боєць, але вагові категорії існують не просто так. Це дуже нерівний бій. Кроуфорд – чудовий боєць, але Канело – не його рівень. Кроуфорд іде за грошима, а Канело нокаутує його,

– сказав Чавес.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 12 вересня 2025 року у Лас-Вегасі.

Раніше український боксер Арнольд Хегай зробив прогноз на бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфродом за "абсолют" у другій середній вазі.