Промоутер заінтригував заявою про бій Ібрагімовича з Ф'юрі

Футболіст Златан Ібрагімович та боксер Тайсон Ф'юрі нещодавно виклали спільне фото. Це викликало значний інтерес у користувачів соцмереж і шанувальників боксу, які почали обговорювати можливість їхнього потенційного поєдинку.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі до кінця року планує провести проміжний бій і не залишатиметься без рингу. Про це повідомив промоутер Френк Воррен в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV.

Чи відбудеться бій Ібрагімовича з Ф'юрі?

За його словами, команда "Циганського короля" наразі чекає на поєдинок Ентоні Джошуа, який запланований на 25 липня. У разі перемоги Ей Джея, британські боксери мають провести довгоочікуваний очний бій у листопаді. Проте тривала пауза може нашкодити Ф'юрі.

Схоже, що Тайсон також може провести бій, бо я не хочу, щоб він був поза рингом до листопада. Це було б неправильно,

– зазначив Воррен.

Промоутер заперечив чутки про те, що суперником Ф'юрі стане ексчемпіон Енді Руїс. Водночас на запитання про ймовірний медіафайт зі шведською футбольною зіркою Златаном Ібрагімовичем менеджер відповів лаконічно: "Побачимо".

Пізніше він з гумором прокоментував цей анонс, додавши: "Він насправді битиметься з його батьком". Проте реальний проміжний опонент Тайсона буде серйозного рівня.

Це не буде Руїс. Він хоче хорошого суперника, як минулого разу, впізнаваного суперника. Він хоче пройти його і залишатись у формі, щоб мати змогу битися з Ей Джеєм,

– додав менеджер.

Організатори вже фіналізували майбутнє шоу. Поєдинок Тайсона Ф'юрі відбудеться в Дубліні, Ірландія. Промоутер запевнив, що головні події вечора боксу вже затверджені, а квитки офіційно надійшли у продаж.

Що далі для Тайсона Ф'юрі?

У травні 2026 року футбольна зірка Ібрагімович і боксер надважкої ваги Ф'юрі викликали резонанс у мережі, опублікувавши спільне фото з так званої "дуелі поглядів". У дописі було зазначено: "Термінові новини! Це відбудеться 1 серпня в Дубліні, Ірландія" та додано хештег #MakeBoxingGreatAgain.

Відомо, що Ф'юрі планує провести влітку в Дубліні проміжний розігрівальний поєдинок перед масштабним боєм проти Джошуа, який запланований на листопад 2026 року на стадіоні "Вемблі". Наразі ім'я його суперника на 1 серпня офіційно не розголошується.