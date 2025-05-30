За свою довгу кар'єру Пилипенко провів 62 поєдинки. Зі слів колишнього боксера, здебільшого він програвав у договірних боях, повідомляє 24 канал із посиланням на Чемпіон.

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Пилипенко пригадав свою кар'єру

Ігор Пилипенко зізнався, що половина з його програних бої були саме договірні. Колишній боксер розповів, як організовували подібні поєдинки.

Зі слів Пилипенка, йому телефонував промоутер щодо проведення бою. Проте функціонер боявся, що його талановитий молодий боксер програє, тому пропонував доплату за програш, аби підстрахуватись.

Приблизно половина програних боїв – саме договірні. Як це трапляється? Наприклад, мені телефонує промоутер або менеджер. Каже, що хоче зробити 8-раундовий бій зі своїм боксером. Він має молодого проспекта, вкладається в його професійну боксерську кар’єру. Боїться, що я можу у нього виграти. Тому хоче підстрахуватися. І пропонує мені доплату в кілька сотень євро за гарантовану поразку. Я на такі пропозиції зазвичай погоджувався. Виходив у ринг, і як артист на сцені, грав свою роль,

– розповів Пилипенко.

Нагадаємо, що Ігор Пилипенко виступав у професійному ринзі з 2000 по 2021 рік. Усього колишній український боксер провів 64 поєдинки, з яких програв 54.