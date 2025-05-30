За свою долгую карьеру Пилипенко провел 62 поединка. По словам бывшего боксера, в основном он проигрывал в договорных боях, сообщает 24 канал со ссылкой на Чемпион.

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Пилипенко вспомнил свою карьеру

Игорь Пилипенко признался, что половина из его проигранных бои были именно договорные. Бывший боксер рассказал, как организовывали подобные поединки.

По словам Пилипенко, ему звонил промоутер о проведении боя. Однако функционер боялся, что его талантливый молодой боксер проиграет, поэтому предлагал доплату за проигрыш, чтобы подстраховаться.

Примерно половина проигранных боев – именно договорные. Как это случается? Например, мне звонит промоутер или менеджер. Говорит, что хочет сделать 8-раундовый бой со своим боксером. Он имеет молодого проспекта, вкладывается в его профессиональную боксерскую карьеру. Боится, что я могу у него выиграть. Поэтому хочет подстраховаться. И предлагает мне доплату в несколько сотен евро за гарантированное поражение. Я на такие предложения обычно соглашался. Выходил в ринг, и как артист на сцене, играл свою роль,

– рассказал Пилипенко.

Напомним, что Игорь Пилипенко выступал в профессиональном ринге с 2000 по 2021 год. Всего бывший украинский боксер провел 64 поединка, из которых проиграл 54.