"Навіть з однією рукою": український "Халк" одіозно викликав на бій непереможного земляка

Уболівальники боксу повинні були побачити українську битву Владислава Сіренка проти Андрія Новицького в андеркарді реваншу Олександр Усик – Даніель Дюбуа. Однак Новицький знявся із бою через травму.

Перед цим Андрій Новицький розкидався гучними заявами. Інший український супертяж Ігор Шевадзуцький висловився про балакучого Новицького, інформує 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

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Що сказав Шевадзуцький до Новицького?

Ігор пригадав, як раніше у 2016-му чи 2017-му роках спарингував із Новицьким у рамках підготовки до чемпіонату України. Тоді Андрій приїжджав до нього у Кривий Ріг. Шевадзуцький пригадав, що на той час рівень Новицького був дуже низьким, тому цей спаринг з Андрієм були легким тренуванням для нього.

35-річний боксер зухвало кинув виклик Новицькому, який нещодавно гарно відпочивав на дні народженні тренера під російську музику.

Я готовий вийти проти нього хоч завтра – навіть з однією рукою. Тож у їхньому поєдинку я без жодних сумнівів поставив би на Сіренка. І, до речі, хочу звернутися до Новицького: "Чув, ти вважаєш себе крутим бійцем. Тоді вийди в ринг з тим, хто справді щось із себе представляє, а вже потім щось говори",

– заявив Шевадзуцький.

Нагадаємо, що Новицький навіть був готовий віддати 20 відсотків від свого гонорару команді Владислава Сіренка. Новим суперником Сіренка 19 липня стане британець Соломон Дакрес. Для Владислава цей двобій стане 23-м на профі-рингу. Попередні поєдинки українець усі завершував перемогою (19 – нокаутом). Сіренко досі не знає смаку поразок.