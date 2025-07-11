Перед этим Андрей Новицкий разбрасывался громкими заявлениями. Другой украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий высказался о болтливом Новицком, информирует 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Что сказал Шевадзуцкий Новицкому?

Игорь вспомнил, как раньше в 2016-м или 2017-м годах спарринговал с Новицким в рамках подготовки к чемпионату Украины. Тогда Андрей приезжал к нему в Кривой Рог. Шевадзуцкий вспомнил, что в то время уровень Новицкого был очень низким, поэтому этот спарринг с Андреем были легкой тренировкой для него.

35-летний боксер дерзко бросил вызов Новицкому, который недавно хорошо отдыхал на дне рождении тренера под русскую музыку.

Я готов выйти против него хоть завтра – даже с одной рукой. Поэтому в их поединке я без всяких сомнений поставил бы на Сиренко. И, кстати, хочу обратиться к Новицкому: "Слышал, ты считаешь себя крутым бойцом. Тогда выйди в ринг с тем, кто действительно что-то из себя представляет, а уже потом что-то говори",

– заявил Шевадзуцкий.

Напомним, что Новицкий даже был готов отдать 20 процентов от своего гонорара команде Владислава Сиренко. Новым соперником Сиренко 19 июля станет британец Соломон Дакрес. Для Владислава этот поединок станет 23-м на профи-ринге. Предыдущие поединки украинец все завершал победой (19 – нокаутом). Сиренко до сих пор не знает вкуса поражений.