Андрей Новицкий снялся с боя из-за повреждений. Владислав Сиренко отреагировал на травму своего земляка, который разбрасывался громкими заявлениями накануне боя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

Читайте также Украинский супертяжеловес часть гонорара команде соперника: для чего он это сделает

Реакция Сиренко на травму Новицкого

Владислав Сиренко отметил,, что это бокс, а в этом виде спорта травмы не являются редкостью.

Также 30-летний боксер отреагировал на травму Новицкого, который недавно в хорошем настроении побывал на дне рождения своего тренера Анатолия Дудченко. Андрей снимал вечеринку, где звучала русская музыка.

И, что тут сказать? "Взломщик с улиц" сломался сам... Мы, как готовились на 19 июля, так и готовимся, но уже с другим соперником,

– ответил Сиренко.

Напомним, что Новицкий ранее уверял Сиренко, когда тот боксировал в ринге, он ломал людей прямо на улицах. Также Новицкий заявлял, что отдаст 20 процентов своего гонорара команде Владислава. А после таких одиозных заявлений получил травму, которая не позволит ему вернуться в ринг 19 июля 2025 года.

К слову. 19 июля Владислав Сиренко проведет бой против Соломона Дакреса из Великобритании.

Интересно, что это уже второй оппонент Сиренко, который снимается с лобового боя за короткий срок. В начале июня Владислав должен был провести поединок против Диллиана Уайта. Однако последний снялся с противостояния ради предстоящего поединка против Мозеса Итаумы.