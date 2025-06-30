Напередодні очного бою боксери своїми емоціями підігрівають інтерес до протистояння. Андрій Новицький розповів, що віддасть частину гонорару команді Владислава Сіренка, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Новицького.

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Частина гонорару Новицького перейде Сіренку

Новицький зізнався, навіщо хоче це робити.

Хочеться багато вогню перед боєм, люди це люблять. Я готовий 20% від свого гонорару віддати команді Сіренка – так буде цікавіше. Треба м’ясо, 20% від бою – ваші, а решта – за мною,

– сказав Новицький.

Раніше ж Новицький заявляв, що ламав людей, поки Сіренко боксував у рингу. Натомість Владислав запевнив, що ніколи б не погодився на бій за правилами ММА, а особливо проти майбутнього свого опонента, пригадавши ті одіозні слова Новицького.

Нагадаємо, що Сіренко повинен був повернутись у ринг на початку червня 2025-го, але Ділліан Вайт втік від бою в останній момент. Тому Владислав востаннє бився у жовтні минулого року, коли достроково переміг американця Брендона Кармака.

Натомість чемпіон світу за версією WBC International у надважкій вазі Новицький бився у травні 2025-го. Вже у першому раунді Андрій здолав Девіда Зегарру із Перу. Українець вже боксував у реванші Усика проти Тайсона Ф'юрі.