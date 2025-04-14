"Проти того, щоб вбивали людей": зірка UFC засудив росіян, які продовжують тероризувати Україну

Колишній чемпіон UFC із Грузії Ілія Топурія висловився щодо російської агресії, яка продовжує вбивати українців. Грузин пригадав, що росіяни робили із його рідних грузинським народом.

Грузинський боєць змішаних єдиноборств розніс росіян, які продовжують приносити горе у наше життя. Ілія Топурія засудив російських політиків на чолі із Владіміром Путіним, пише 24 Канал із посиланням на PBD Podcast.

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Топурія виступив проти російської агресії

Зірковий колишній чемпіон UFC пригадав, як на власні очі бачив наслідки російської агресії у рідній Грузії.

Я проти того, щоб вбивали людей. Я завжди буду голосувати за мир, завжди. Тому не знаю настільки глибоко про те, хто… Але те, що я знаю зі своєї історії, зі свого життя, що вони – росіяни… Путін, скажімо так, політики, які керують Росією, – їм начхати на всіх. Я жив у Грузії у 2008 році, я бачив, що вони робили з моїм народом,

– заявив Топурія.

Пригадаємо, що Ілія Топурія вигнав російського журналіста, який поставив провокативне запитання, із пресконференції, яку давав після перемоги на турнірі UFC 308 (26 жовтня 2024-го року над американцем Максом Голловеєм). Грузин довів вже свою переможну серію до 16 перемог поспіль.

Топурія, який виступає під прапорами Грузії та Іспанії, наприкінці минулого року відзначив, що збирається піднятися в іншу вагову категорію та провести бій проти Чарльза Олівейри.