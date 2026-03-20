Олімпійська чемпіонка, яка викликала скандал через свою стать, дебютує у професійному боксі

Алжирська боксерка Іман Хеліф, олімпійська чемпіонка 2024 року, завершила аматорську кар'єру та готується до свого першого професійного бою. Раніше 26-річна Хеліф розповіла, що має ген SRY, який розташований на Y-хромосомі та впливає на розвиток чоловічих ознак.

Її дебютний бій заплановано на 23 квітня у Парижі. Поєдинок проходитиме у форматі шести раундів по дві хвилини кожен, а організацією заходу займається її промоутер Брахім Аслум, повідомляє L'equipe.

Що відомо про дебют Іман Хеліф?

Під час Олімпійських ігор – 2024 у Парижі, де Хеліф здобула золоту медаль у ваговій категорії до 66 кілограмів, вона опинилася в центрі резонансного гендерного скандалу. Під час поєдинку 1/8 фіналу її суперниця з Італії відмовилася продовжувати бій через сильні удари, що викликало обговорення статевої приналежності боксерки. Після інциденту Хеліф підтвердила наявність у себе гена SRY, пояснивши його вплив на формування організму.

Для переходу в професійний бокс спортсменка отримала ліцензію від Французької федерації боксу та уклала контракт із Джоном Дові – колишнім тренером національної збірної Франції.

Хто ще візьме участь у змаганнях?

У змаганнях також виступлять відома французька боксерка Естель Мосслі – олімпійська чемпіонка 2016 року у вазі до 60 кілограмів, яка досі не має поразок у професійній кар'єрі (11 перемог і 1 нічия), а також Марін Бошан – чемпіонка Європи у першій напівсередній вазі.

Що відомо про Іман Хеліф?