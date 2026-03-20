Олімпійська чемпіонка, яка викликала скандал через свою стать, дебютує у професійному боксі
Алжирська боксерка Іман Хеліф, олімпійська чемпіонка 2024 року, завершила аматорську кар'єру та готується до свого першого професійного бою. Раніше 26-річна Хеліф розповіла, що має ген SRY, який розташований на Y-хромосомі та впливає на розвиток чоловічих ознак.
Її дебютний бій заплановано на 23 квітня у Парижі. Поєдинок проходитиме у форматі шести раундів по дві хвилини кожен, а організацією заходу займається її промоутер Брахім Аслум, повідомляє L'equipe.
Що відомо про дебют Іман Хеліф?
Під час Олімпійських ігор – 2024 у Парижі, де Хеліф здобула золоту медаль у ваговій категорії до 66 кілограмів, вона опинилася в центрі резонансного гендерного скандалу. Під час поєдинку 1/8 фіналу її суперниця з Італії відмовилася продовжувати бій через сильні удари, що викликало обговорення статевої приналежності боксерки. Після інциденту Хеліф підтвердила наявність у себе гена SRY, пояснивши його вплив на формування організму.
Для переходу в професійний бокс спортсменка отримала ліцензію від Французької федерації боксу та уклала контракт із Джоном Дові – колишнім тренером національної збірної Франції.
Хто ще візьме участь у змаганнях?
У змаганнях також виступлять відома французька боксерка Естель Мосслі – олімпійська чемпіонка 2016 року у вазі до 60 кілограмів, яка досі не має поразок у професійній кар'єрі (11 перемог і 1 нічия), а також Марін Бошан – чемпіонка Європи у першій напівсередній вазі.
Що відомо про Іман Хеліф?
- На Олімпійських іграх‑2024 у Парижі Хеліф стала олімпійською чемпіонкою у жіночій ваговій категорії до 66 кілограмів, перемігши китаянку Ян Лю з рахунком 5:0. Ця перемога стала історичною не лише для спортсменки, а й для збірної Алжиру.
Участь боксерки у змаганнях супроводжувалася масштабним скандалом щодо її біологічної статі. У 2023 році Міжнародна асоціація боксу відсторонила спортсменку перед чемпіонатом світу в Нью‑Делі через результати "гендерного тесту", які нібито виявили чоловічі хромосоми. Попри це, Міжнародний олімпійський комітет визнав Хеліф придатною для виступів на Олімпіаді.
За інформацією The Washington Post, після тріумфу вона зазнала гострої критики в інтернеті: її неправомірно називали "чоловіком" чи "трансгендером". Спортсменка подала позов про кібербулінг, у якому згадано відомих постатей, зокрема Ілона Маска, Дональда Трампа та Джоан Роулінг.
Як пише Sport 1, наразі Хеліф не може брати участь у жіночих змаганнях під егідою World Boxing без проходження обов'язкового тестування на стать. Спортсменка оскаржила ці вимоги у Спортивному арбітражному суді, проте тимчасові рішення поки не дозволяють їй виступати на чемпіонатах світу.