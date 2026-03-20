Ее дебютный бой запланирован на 23 апреля в Париже. Поединок будет проходить в формате шести раундов по две минуты каждый, а организацией мероприятия занимается ее промоутер Брахим Аслум, сообщает L'equipe.

Смотрите также Тайсон Фьюри сделал заявление о завершении карьеры

Что известно о дебюте Иман Хелиф?

Во время Олимпийских игр – 2024 в Париже, где Хелиф получила золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов, она оказалась в центре резонансного гендерного скандала. Во время поединка 1/8 финала ее соперница из Италии отказалась продолжать бой из-за сильных ударов, что вызвало обсуждение половой принадлежности боксерки. После инцидента Хелиф подтвердила наличие у себя гена SRY, объяснив его влияние на формирование организма.

Для перехода в профессиональный бокс спортсменка получила лицензию от Французской федерации бокса и заключила контракт с Джоном Дови – бывшим тренером национальной сборной Франции.

Кто еще примет участие в соревнованиях?

В соревнованиях также выступят известная французская боксерка Эстель Моссли – олимпийская чемпионка 2016 года в весе до 60 килограммов, которая до сих пор не имеет поражений в профессиональной карьере (11 побед и 1 ничья), а также Марин Бошан – чемпионка Европы в первом полусреднем весе.

Что известно об Иман Хелиф?