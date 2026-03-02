Как сообщает The Sun, 37-летний Фьюри намекнул на возможную шестую и окончательную отставку из бокса. Соответствующее заявление боксер сделал всего за несколько недель до своего возвращения на ринг.
Что Фьюри сказал о завершении карьеры?
11 апреля Фьюри впервые с декабря 2024 года снова выйдет на ринг в поединке с российским гигантом Арсланбеком Махмудовым.
Бывший чемпион надеется использовать бой с Махмудовым как подготовку к маловероятному третьему бою с Александром Усиком, который отправил его на пятую "пенсию" из спорта.
Перед поединком с представителем России Фьюри признает, что может отклонить любые другие предложения и снова повесить перчатки на гвоздь.
Я могу сосредоточиться только на том, с кем дерусь, и это Арсланбек Махмудов. И именно это я и должен сделать. Я должен убрать его с пути, победить – а дальше кто знает? Это может быть конец. Я могу снова завершить карьеру,
– сказал он.
Сенсационное завершение карьеры будет означать, что Фьюри откажется от грандиозного поединка с Энтони Джошуа.
Возвращение Фьюри: главные детали
- В начале 2026 года Фьюри в инстаграме сообщил о решении прервать завершение карьеры, которое он принял после двух поражений Усику в 2024 году.
- Более того, "Цыганский король" объявил амбициозные планы на 2026 год. Кроме Махмудова, он планирует одолеть Джошуа, а также Александра Усика.
- Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, подтвердил, что Тайсон хочет третьей встречи с Усиком. Однако спортсмен может согласиться на встречу с Фабио Уордли, чтобы снова стать чемпионом мира.
- Впрочем, в следующем бою Уордли будет защищать титул WBO против Даниэля Дюбуа, когда Усик в 23 мая проведет поединок с Рико Верховеном.
- Стоит отметить, что эксперты ставят под сомнение, что третий бой между Усиком и Фьюри состоится. Сам же британец считает, что для Усик будет умолять поединка с ним.