Как сообщает The Sun, 37-летний Фьюри намекнул на возможную шестую и окончательную отставку из бокса. Соответствующее заявление боксер сделал всего за несколько недель до своего возвращения на ринг.

Что Фьюри сказал о завершении карьеры?

11 апреля Фьюри впервые с декабря 2024 года снова выйдет на ринг в поединке с российским гигантом Арсланбеком Махмудовым.

Бывший чемпион надеется использовать бой с Махмудовым как подготовку к маловероятному третьему бою с Александром Усиком, который отправил его на пятую "пенсию" из спорта.

Перед поединком с представителем России Фьюри признает, что может отклонить любые другие предложения и снова повесить перчатки на гвоздь.

Я могу сосредоточиться только на том, с кем дерусь, и это Арсланбек Махмудов. И именно это я и должен сделать. Я должен убрать его с пути, победить – а дальше кто знает? Это может быть конец. Я могу снова завершить карьеру,

– сказал он.

Сенсационное завершение карьеры будет означать, что Фьюри откажется от грандиозного поединка с Энтони Джошуа.

Возвращение Фьюри: главные детали