Як повідомляє The Sun, 37-річний Ф'юрі натякнув на можливу шосту й остаточну відставку з боксу. Відповідну заяву боксер зробив всього за кілька тижнів до свого повернення на ринг.
Дивіться також Хто стане суперником Усика у 2026 році та яка дата бою
Що Ф'юрі сказав про завершення кар'єри?
11 квітня Ф'юрі вперше з грудня 2024 року знову вийде на ринг у поєдинку з російським гігантом Арсланбеком Махмудовим.
Колишній чемпіон сподівається використати бій з Махмудовим як підготовку до малоймовірного третього бою з Олександром Усиком, який відправив його на п'яту "пенсію" зі спорту.
Перед поєдинком з представником Росії Ф'юрі визнає, що може відхилити будь-які інші пропозиції та знову повісити рукавички на цвях.
Я можу зосереджуватися лише на тому, з ким б'юся, і це Арсланбєк Махмудов. І саме це я й маю зробити. Я маю прибрати його зі шляху, перемогти – а далі хто знає? Це може бути кінець. Я можу знову завершити кар'єру,
– сказав він.
Сенсаційне завершення кар'єри означатиме, що Ф'юрі відмовиться від грандіозного поєдинку з Ентоні Джошуа.
Повернення Ф'юрі: головні деталі
- На початку 2026 року Ф'юрі в інстаграмі повідомив про рішення перервати завершення кар'єри, яке він ухвалив після двох поразок Усику у 2024 році.
- Ба більше, "Циганський король" оголосив амбітні плани на 2026 рік. Окрім Махмудова, він планує здолати Джошуа, а також Олександра Усика.
- Френк Воррен, промоутер Ф'юрі, підтвердив, що Тайсон прагне третьої зустрічі з Усиком. Однак спортсмен може погодитися на зустріч з Фабіо Вордлі, щоб знову стати чемпіоном світу.
- Утім, у наступному бою Вордлі захищатиме титул WBO проти Даніеля Дюбуа, коли Усик у 23 травня проведе поєдинок з Ріко Верховеном.
- Варто зазначити, що експерти ставлять під сумнів, що третій бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться. Сам же британець вважає, що для Усик благатиме поєдинку з ним.