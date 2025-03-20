Скандальна боксерка розкрила плани на Ігри-2028 попри заборону Трампа

Дональд Трамп видав указ, що забороняє чоловікам, які змінили стать, брати участь у турнірах в США серед жінок. Імане Хеліф прокоментувала рішення президента США.

Зокрема, алжирська боксерка поділилась планами на майбутнє. Чемпіонка Олімпіади 2024 року у Парижі заявила про амбітну ціль, яку переслідує на наступних Іграх-2028.

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Реакція та плани Хеліф

Імане Хеліф лаконічно відреагувала на заборону Дональда Трампа, заявивши, що вона не трансгендер, повідомляє 24 канал із посиланням на The Guardian.

Алжирська боксерка розповіла, що вона планує взяти участь на Олімпійських іграх у 2028 році у Лос-Анджелесі. Хеліф має наміри знову здобути золоту медаль.

Моя ціль? Друга золота медаль, звісно. В Америці, Лос-Анджелесі. Я захищатиму цю золоту медаль усіма силами. Я вважаю, що якщо колишня Іман діяла на 50 відсотків свого потенціалу, то сьогоднішня Імане Хеліф ще рішучіша,

– сказала боксерка.

Нагадаємо, що Імане Хеліф здобула "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі. Після першого бою алжирки розгорівся скандал. Її суперниця Анджела Каріні сама зупинила бій, адже не хотіла далі битись, заявивши про несправедливість.

У інтерв'ю вона розповіла, що ніколи не відчувала таких потужних ударів. Згодом фанати почали вимагати дискваліфікувати Хеліф, адже вона є "біологічним чоловіком".