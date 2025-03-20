В частности, алжирская боксерка поделилась планами на будущее. Чемпионка Олимпиады 2024 года в Париже заявила об амбициозной цели, которую преследует на следующих Играх-2028.

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Реакция и планы Хелиф

Имане Хелиф лаконично отреагировала на запрет Дональда Трампа, заявив, что она не трансгендер, сообщает 24 канал со ссылкой на The Guardian.

Алжирская боксерка рассказала, что она планирует принять участие на Олимпийских играх в 2028 году в Лос-Анджелесе. Хелиф намерена снова получить золотую медаль.

Моя цель? Вторая золотая медаль, конечно. В Америке, Лос-Анджелесе. Я буду защищать эту золотую медаль всеми силами. Я считаю, что если бывшая Иман действовала на 50 процентов своего потенциала, то сегодняшняя Имане Хелиф еще решительнее,

– сказала боксерша.

Напомним, что Имане Хелиф завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже. После первого боя алжирки разгорелся скандал. Ее соперница Анджела Карини сама остановила бой, ведь не хотела дальше драться, заявив о несправедливости.

В интервью она рассказала, что никогда не чувствовала таких мощных ударов. Впоследствии фанаты потребовали дисквалифицировать Хелиф, ведь она является "биологическим мужчиной".