Японський "Монстр" зійшовся у ринзі проти американця Рамона Карденаса. Це був захист звання абсолютного чемпіона світу у другій легкій вазі для Наоя Іноуе, повідомляє 24 Канал.

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Бій із непередбачуваним поворотом подій

Несподівано початок зустрічі та центр рингу захопив представник США. Карденас викидав просто неймовірну кількість ударів, які легко пробивали не надто щільний захист японця.

Вже у другому раунді навала від Рамона майже дала результат. Іноуе побував на настилі рингу – нокдаун для японця. Лише по ходу поєдинку Наоя перевернув хід бою на свою сторону.

У сьомому раунді вже канати врятували Карденаса від падіння, але не від нокдауну. Суддя відрахував місцевому боксеру, який зумів продовжити битву. Щоправда, не надовго. Вже у наступній трихвилинці рефері зупинив безжальне побиття Карденаса, який забрав старт зустрічі. Перемога Іноуе технічним нокаутом.

Наоя Іноуе успішно захистив звання абсолютного чемпіона світу у другій легкій вазі!

Відеоогляд бою Іноуе – Карденас

Відзначимо, що Іноуе лише вдруге побував за кар'єру у нокдауні. Для японця ця перемога стала 30-ю у 30-ти боях (27 – нокаутом).