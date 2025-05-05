Японский "Монстр" сошелся в ринге против американца Рамона Карденаса. Это была защита звания абсолютного чемпиона мира во втором легком весе для Наоя Иноуэ, сообщает 24 Канал.

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Бой с непредсказуемым поворотом событий

Неожиданно начало встречи и центр ринга захватил представитель США. Карденас выбрасывал просто невероятное количество ударов, которые легко пробивали не слишком плотную защиту японца.

Уже во втором раунде нашествие от Рамона почти дало результат. Иноуэ побывал на настиле ринга – нокдаун для японца. Лишь по ходу поединка Наоя перевернул ход боя на свою сторону.

В седьмом раунде уже канаты спасли Карденаса от падения, но не от нокдауна. Судья отсчитал местному боксеру, который сумел продолжить битву. Правда, не надолго. Уже в следующей трехминутке рефери остановил безжалостное избиение Карденаса, который забрал старт встречи. Победа Иноуэ техническим нокаутом.

Наоя Иноуэ успешно защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором легком весе!

Видеообзор боя Иноуэ – Карденас

Отметим, что Иноуэ лишь второй раз побывал за карьеру в нокдауне. Для японца эта победа стала 30-й в 30-ти боях (27 – нокаутом).