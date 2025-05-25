"Новий Майк" Тайсон брутально ледь не забив до смерті ветерана боксу: відео розгромного бою
- Мозес Ітаума переміг ветерана боксу Майка Балогана технічним нокаутом у першому раунді бою за титул чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у хевівейті.
- Ітаума залишається непереможним з 12 перемогами на професійному рингу, з яких 10 – нокаутом.
- Бій відбувся у шотландському місті Глазго, і Ітаума був молодшим за свого суперника на 21 рік.
- Промоутер Френк Воррен повідомляв, що Ітаума може побитись із Олександром Усиком до кінця 2025 року.
Мозес Ітаума провів бій проти ветерана боксу Майка Балогана. "Новий Майк Тайсон" був молодшим за свого суперника аж на 21 рік.
Зустріч відбулась у шотландському місті Глазго, а на кону стояв титул чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у хевівейті. Вже із перших секунд Мозес Ітаума прогнозовано захопив ініціативу на рингу, що привело до нокдауну Майка Балогана вже у першому раунді, пише 24 Канал.
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Розгромна перемога Ітаума
Якщо після першого нокдауну 41-річний ветеран боксу зумів відновитись та продовжити бій, то вже у наступній 3-хвилинці 20-річний Ітаума ще двічі сколихнув досвідченого опонента, якого поклав лежати на канвас. Балоган намагався піти в атаку, але Мозес підловив суперника.
Рефері вирішив достроково закінчити безжальне побиття Балогана. Перемога Ітаума технічним нокаутом та втретє успішно захистив чемпіонський пояс.
Відеоогляд бою Ітаума – Балоган
Мозес Ітаума оформив свою 12-ту перемогу на профі-рингу (10 – нокаутом). 20-річний боксер досі залишається у статусі непереможного бійця.
Нагадаємо, що у середині травня поточного року відомий промоутер Френк Воррен повідомляв, що Ітаума може побитись із Олександром Усиком вже до кінця 2025-го.