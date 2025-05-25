"Новий Майк" Тайсон брутально ледь не забив до смерті ветерана боксу: відео розгромного бою

Мозес Ітаума провів бій проти ветерана боксу Майка Балогана. "Новий Майк Тайсон" був молодшим за свого суперника аж на 21 рік.

Зустріч відбулась у шотландському місті Глазго, а на кону стояв титул чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у хевівейті. Вже із перших секунд Мозес Ітаума прогнозовано захопив ініціативу на рингу, що привело до нокдауну Майка Балогана вже у першому раунді, пише 24 Канал.

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Розгромна перемога Ітаума

Якщо після першого нокдауну 41-річний ветеран боксу зумів відновитись та продовжити бій, то вже у наступній 3-хвилинці 20-річний Ітаума ще двічі сколихнув досвідченого опонента, якого поклав лежати на канвас. Балоган намагався піти в атаку, але Мозес підловив суперника.

Рефері вирішив достроково закінчити безжальне побиття Балогана. Перемога Ітаума технічним нокаутом та втретє успішно захистив чемпіонський пояс.

Відеоогляд бою Ітаума – Балоган

Мозес Ітаума оформив свою 12-ту перемогу на профі-рингу (10 – нокаутом). 20-річний боксер досі залишається у статусі непереможного бійця.

Нагадаємо, що у середині травня поточного року відомий промоутер Френк Воррен повідомляв, що Ітаума може побитись із Олександром Усиком вже до кінця 2025-го.