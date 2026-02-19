"У нього немає потреби битись зі мною": Ітаума відповів, чи хоче поєдинок із Усиком

Боксер надважкої ваги Мозес Ітаума розповів, чи хоче провести бій із Олександром Усиком. На його думку, найбільша тут проблема в тому, чи потрібен цей поєдинок українцю.

Про це англійський спортсмен розповів в інтерв'ю для Sky Sports. За його словами, поєдинок із Усиком став би для нього великим шансом.

Важливо Ніхто в цьому не зацікавлений, – Ф'юрі "поховав" потенційний бій Усика

Що про бій із Усиком сказав Ітаума?

Ітаума зазначив, що він би дуже хотів перетнутись із Олександром Усиком на рингові. Статистика англійця просто неймовірна. Він наразі такий самий непереможний, як й українець. У його активі 13 боїв і 13 перемог, 11 із яких нокаутом.

У нього немає потреби битися зі мною, навіщо Усику битися зі мною? Очевидно, що в нього є інші люди на порядку денному,

– зауважив Ітаума.

Він продовжив, що перед ним у чергу на поєдинок із Усиком стоїть купа інших спортсменів. Зокрема, це Вордлі та Кабаєл. На думку англійця, саме ці боксери наразі заслуговують на те, щоб битись за звання чемпіона світу. Утім якщо б Ітаума отримав можливість зустрітись із українцем, то з задоволенням нею б скористався.

Як оцінювали можливий бій Ітауми з Усиком?

Британський тренер Дон Чарльз в інтерв'ю Playbook Boxing висловив думку, що Ітаума стане тим боксером, який зможе перемогти Усика. Наразі, щоправда він вважає бій 26-річного англійця з українцем малоймовірним.

Хоча, якщо Усик не завершить кар'єру, то Ітаума може стати тих, хто вперше здолає українця. На думку ж промоутера Фаніяна наразі Ітаума не готовий скласти конкуренцію Усику. Англійцеві ще варто набратись досвіду.

Останні новини про Олександра Усика: коротко