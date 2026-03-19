"Молодий хлопець, якого він зламає": як непереможний боксер поставився до слів Усика про себе

Олександр Усик назвав Мозеса Ітауму молодим хлопцем, якого він зламає. Британський боксер висловив своє ставлення до такого висловлювання.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю для ютуб-каналу iFL TV. Ітаума озвучив своє ставлення до того, чому Усик не хоче битись із ним.

Як Ітаума поставився до слів Усика?

Мозес Ітаума розповів, що Усик просто мав щось сказати для ЗМІ. Однак британець поставив зустрічне питання, чи зміг би українець нокаутувати Ділліана Вайта за хвилину. Ітаума висловив сумнів у цьому, тож він і не згодний із тим, що він – "молодий хлопець, якого Усик зламає".

Послухайте, я маю величезну повагу до Усика. Люди можуть бути не тими, ким вони є на камеру. Усик має що сказати ЗМІ. Він не буде виступати перед ЗМІ та зображувати себе в негативному ключі. Тому я не ображаюся, чувак,

– зазначив Ітаума.

Він додав, що обов'язково скористається шансом битись проти Усика, якщо він колись виникне.

Що думає Ітаума про плани Усика?

За словами британського боксера, він відчуває, що люди хочуть бачити щось інше від Усика. Бій із Тайсоном Ф'юрі – це те саме. Бій із Верховеном, великим шанувальником якого є Ітаума – це щось інше, як і Фабіо Вордлі.

"Тож, послухайте, бій з Фабіо – я розумію. Бій з Ріко – я розумію. Зі мною – я розумію", – наголосив британець.

Варто зазначити, що Усик уже почав тренувальний табір в Іспанії. Він готується до бою проти Верховена, який відбудеться 23 травня в Гізі.

