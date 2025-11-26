Непереможний боксер збирається використати Усика для здобуття титулу чемпіона світу

Мозес Ітаума заговорив про своє чемпіонське майбутнє. Британський боксер впевнений, що Олександр Усик допоможе йому стати чемпіоном світу.

Непереможний супертяж переконаний, що Олександр Усик немає жодного бажання виходити у ринг проти нього. Тому український боксер повинен зробити свій титул вакантним, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал iFL TV.

Як Усик може зробити із Ітауми нового чемпіона світу?

Водночас Мозес Ітаума впевнений, якби поєдинок проти Усика таки відбувся, то Олександр би із гуркотом йому програв.

Усик насправді не хотів би битися зі мною. Бо якби я з ним бився і переміг його, це звело б нанівець багато з того, чого він уже досяг. Олімпійський чемпіон, дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, абсолютний чемпіон у важкій вазі, але програв 20-річному. Це просто не має сенсу,

– заявив Ітаума.

20-річний британський супертяж назвав бій, який точно не відбудеться. Мова йде про поєдинок із новим чемпіоном світу за версією WBO Фабіо Вордлі, з яким Мозес тренується в одному залі.

Раніше менеджер непереможного британця Френсіс Воррен у коментарі Boxing News щиро розповів про бажання свого клієнта провести бій із Усиком.

"У цьому краса боксу – через роки ми можемо говорити про фентезі-бої пікового Усика та пікового Ітауми – хто б переміг? Але я, чесно, не вірю, що цей бій відбудеться", – висловився Воррен.

Коли та з ким наступний бій Мозеса Ітауми?

"Новий Майк Тайсон" повернеться у ринг вже на початку нового 2026 року. 24 січня молодий британець поб'ється проти Джермейна Франкліна у Манчестері.

Транслятором вечора боксу буде стрімінгова платформа DAZN, а бій Ітаума – Франклін очолить турнір Magnificent 7.

Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері розповів у коментарі The Ring, що Ітаума близький до двобою із Вордлі. Мозес може вийти в один ринг проти Фабіо, якщо у січні здолає Франкліна.

Наразі за спиною Ітауми 13 переможних боїв (11 – нокаутом) та досі жодної поразки (дані BoxRec).

Востаннє Мозес виходив у ринг у серпні 2025-го, коли легко нокаутував досвідченого Ділліана Вайта.

Цікаво, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі відмовився від бою із Ітаумою.

