Непобедимый боксер собирается использовать Усика для получения титула чемпиона мира

Мозес Итаума заговорил о своем чемпионском будущем. Британский боксер уверен, что Александр Усик поможет ему стать чемпионом мира.

Непобедимый супертяж убежден, что Александр Усик не имеет никакого желания выходить в ринг против него. Поэтому украинский боксер должен сделать свой титул вакантным, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал iFL TV.

К теме "Новый Майк Тайсон" признался, состоится ли его бой с Усиком

Как Усик может сделать из Итаумы нового чемпиона мира?

В то же время Мозес Итаума уверен, если бы поединок против Усика таки состоялся, то Александр бы с грохотом ему проиграл.

Усик на самом деле не хотел бы драться со мной. Потому что если бы я с ним дрался и победил его, это свело бы на нет многое из того, чего он уже достиг. Олимпийский чемпион, двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, абсолютный чемпион в тяжелом весе, но проиграл 20-летнему. Это просто не имеет смысла,

– заявил Итаума.

20-летний британский супертяжеловес назвал бой, который точно не состоится. Речь идет о поединке с новым чемпионом мира по версии WBO Фабио Уордли, с которым Мозес тренируется в одном зале.

Ранее менеджер непобедимого британца Фрэнсис Уоррен в комментарии Boxing News искренне рассказал о желании своего клиента провести бой с Усиком.

"В этом красота бокса – через годы мы можем говорить о фэнтези-бое пикового Усика и пикового Итаумы – кто бы победил? Но я, честно, не верю, что этот бой состоится", – высказался Уоррен.

Когда и с кем следующий бой Мозеса Итаумы?

"Новый Майк Тайсон" вернется на ринг уже в начале нового 2026 года. 24 января молодой британец подерется против Джермейна Франклина в Манчестере.

Транслятором вечера бокса будет стриминговая платформа DAZN, а бой Итаума – Франклин возглавит турнир Magnificent 7.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери рассказал в комментарии The Ring, что Итаума близок к поединку с Уордли. Мозес может выйти в один ринг против Фабио, если в январе одолеет Франклина.

Сейчас за спиной Итаумы 13 победных боев (11 – нокаутом) и до сих пор ни одного поражения (данные BoxRec).

Последний раз Мозес выходил в ринг в августе 2025-го, когда легко нокаутировал опытного Диллиана Уайта.

Интересно, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри отказался от боя с Итаумой.

