На кону протистояння був титул чемпіона світу WBO у напівлегкій вазі. Перемогу здобув Рене Сантьяго, який був претендентом, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Rank en Espanol.

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Дикий ляп рефері

Рене Сантьяго роздільним рішення суддів переміг Шокічі Івату та став новим чемпіоном світу за версією WBO. Однак поєдинок запам'ятався ляпом рефері.

Пуерториканець під час оголошення почув своє ім'я, але рефері невідомо чому, вирішив підняти руку Шокічі Івати, який програв бій.

Кумедний ляп рефері: дивіться відео

Нагадаємо, що для Шокічі Івати, це був дебютний захист титулу. Японський боксер став чемпіоном світу WBO, здолавши Хайро Нор'єга нокаутом у третьому раунді у жовтні 2024 року.