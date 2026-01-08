Це буде перший захист поясу тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті для Агіта Кабаєла. Також у боксерській організації повідомляли, що переможець бою Кабаєл – Книба вийде на тріумфатора протистояння Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера, інформує 24 Канал.

Що відомо перед боєм Кабаєл – Книба?

У WBC планують санкціонувати цю битву. Однак невідомо, чи зацікавить Усика таке протистояння, якщо він переможе Вайлдера. Нагадаємо, що українець захищатиме титул WBC у бою проти Деонтея.

За декілька днів до вечора боксу Кабаєл та Книба зійшлись у дуелі поглядів, яка минула без жодних скандальних моментів.

Відео дуелі поглядів Кабаєл – Книба

First face off of fight week



Agit Kabayel stares into the soul of @DamianKnyba ahead of his sold-out homecoming clash this weekend #KabayelKnyba | 10th Jan | Rudolf Weber Arena, Germany | @daznboxing pic.twitter.com/VlKXyCA9Q6 — Queensberry Promotions (@Queensberry) January 7, 2026

Востаннє обидва боксери боксували у 2025-му році. Кабаєл у лютому нокаутував китайського супертяжа Чжана Чжілея у шостому раунді, завоювавши титул тимчасового чемпіона, який йому вручав сам Усик.

Натомість Книба наприкінці жовтня минулого року був сильнішим за американця Джої Давейко.

Яка статистика боксерів?

Обидва боксери підходять до очного протистояння із ідеальною статистикою на профі-рингу, що додає ще більшої цікавості цьому бою. Адже хтось із боксерів зазнає першої поразки у професіоналах. За спиною Кабаєла 26 перемог, 18 із яких були нокаутом (дані BoxRec).

А от у поляка Даміана Книби 17 звитяг (11 – нокаутом).

Прогноз букмекера

Кабаєл продовжує бути тотальним фаворитом майбутнього протистояння по лінії betking. Перемогу Агіта оцінюють мізерним коефіцієнтом 1,04. Тоді як на успіх його суперника Книби дають аж 9.

Ймовірно, що бій не триватиме більше 8,5 раундів – 1,71.

*Коефіцієнти подані станом на 07:24 08.01.2026

Кабаєл кидав виклик Усику?

Ще восени 2025-го у пресі з'явився коментар німецького боксера, який висловив свою готовність до бою проти Усика. Кабаєл запевняв, що буде найбільш небезпечним суперником для Олександра, аргументувавши свою думку.

"Я для нього – найнебезпечніший виклик, адже я молодий і голодний до перемог. Поєдинок з Усиком у Німеччині зібрав би будь-який стадіон – Veltins Arena чи Merkur Arena. Тут у мене велика армія фанів, а також багато українців. Чому б Усику не завершити кар’єру перед такою публікою? Кожен, хто виходить проти нього, має бути готовим фізично й психологічно", – процитувало слова Кабаєла портал Sport.de.

А от Сергій Лапін, директор команди Усика, у коментарі WBN висловив свою думку про ймовірний бій непереможного українця проти Кабаєла.

"Усик буде битися з тим, з ким захоче, і тоді, коли захоче – він це заслужив. Звичайно, у рамках правил санкціонуючих організацій. Бій з Агітом Кабаєлем – один із можливих варіантів, але остаточне рішення залишається за нами", – говорив Лапін.

Цікаво, що промоутер Френк Воррен розповідав, що Усик повинен надалі провести захисти поясів, інакше йому потрібно позбутись титулів.