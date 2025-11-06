Непереможений боксер заговорив про бій з Усиком: він претендент на титул українця
- Агіт Кабаєл виявив бажання провести бій з Олександром Усиком наступного літа, заявивши, що цей поєдинок збере багато глядачів у Німеччині.
- Раніше планувався бій Кабаєла з Даніелем Дюбуа, але команда Дюбуа відмовилась від нього.
Агіт Кабаєл один з претендентів на бій з Олександром Усиком. Німецький боксер заговорив про поєдинок з українським чемпіоном.
Агіт Кабаєл заявив, що не проти зустрітися з Олександром Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.
Що Кабаєл сказав про бій з Усиком?
Німецький боксер готовий побитися з Олександром Усиком наступного літа. Кабаєл наголосив, що його люблять у Німеччині, а також тут багато українців, що приверне велику увагу до бою.
Цей бій легко збере стадіон. Мій останній виступ був дуже вдалим. Якщо Усик погодиться, я готовий,
– сказав Кабаєл.
Раніше Агіт Кабаєл мав битися з Даніелем Дюбуа. Як повідомляє Queensberry Promotions німецький боксер розповів, чому зірвався його бій з британцем.
"Щодо ситуації з Даніелем Дюбуа... Він викликав мене на бій. Я сказав: Так, я хочу битися з Даніелем Дюбуа. Тому що на даний момент це найбільший бій, який я міг би провести, бо Усик був недоступний. А потім команда Даніеля відмовилась від бою,
– висловився боксер.
Що відомо про Усика та Кабаєла?
Олександр Усик (24-0) готується до повернення на ринг. Ймовірно, він битиметься у березні 2026 року проти Фабіо Вордлі за титул WBO.
Агіт Кабаєл (26-0) наступний бій проведе 10 січня 2026 року проти Дамяна Книби у німецькому Обергаузені.
Нагадаємо, що Кабаєл є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. Він у лютому 2025 року переміг Чжана Чжилея та здобув цей з статус.