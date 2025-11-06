Непереможений боксер заговорив про бій з Усиком: він претендент на титул українця

Агіт Кабаєл один з претендентів на бій з Олександром Усиком. Німецький боксер заговорив про поєдинок з українським чемпіоном.

Агіт Кабаєл заявив, що не проти зустрітися з Олександром Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Читайте також Відомий тренер оцінив шокуюче рішення Джошуа приєднатись до табору Усикаhttps://www.youtube.com/@QueensberryPromotions

Що Кабаєл сказав про бій з Усиком?

Німецький боксер готовий побитися з Олександром Усиком наступного літа. Кабаєл наголосив, що його люблять у Німеччині, а також тут багато українців, що приверне велику увагу до бою.

Цей бій легко збере стадіон. Мій останній виступ був дуже вдалим. Якщо Усик погодиться, я готовий,

– сказав Кабаєл.

Раніше Агіт Кабаєл мав битися з Даніелем Дюбуа. Як повідомляє Queensberry Promotions німецький боксер розповів, чому зірвався його бій з британцем.

"Щодо ситуації з Даніелем Дюбуа... Він викликав мене на бій. Я сказав: Так, я хочу битися з Даніелем Дюбуа. Тому що на даний момент це найбільший бій, який я міг би провести, бо Усик був недоступний. А потім команда Даніеля відмовилась від бою,

– висловився боксер.

Що відомо про Усика та Кабаєла?