Непобежденный боксер заговорил о бое с Усиком: он претендент на титул украинца
- Агит Кабаел изъявил желание провести бой с Александром Усиком следующим летом, заявив, что этот поединок соберет много зрителей в Германии.
- Ранее планировался бой Кабаела с Даниэлем Дюбуа, но команда Дюбуа отказалась от него.
Агит Кабаел один из претендентов на бой с Александром Усиком. Немецкий боксер заговорил о поединке с украинским чемпионом.
Агит Кабаел заявил, что не против встретиться с Александром Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.
Что Кабаэл сказал о бое с Усиком?
Немецкий боксер готов подраться с Александром Усиком следующим летом. Кабаел отметил, что его любят в Германии, а также здесь много украинцев, что привлечет большое внимание к бою.
Этот бой легко соберет стадион. Мое последнее выступление было очень удачным. Если Усик согласится, я готов,
– сказал Кабаел.
Ранее Агит Кабаел должен был драться с Даниэлем Дюбуа. Как сообщает Queensberry Promotions немецкий боксер рассказал, почему сорвался его бой с британцем.
"Относительно ситуации с Даниэлем Дюбуа... Он вызвал меня на бой. Я сказал: Да, я хочу драться с Даниэлем Дюбуа. Потому что на данный момент это самый большой бой, который я мог бы провести, потому что Усик был недоступен. А потом команда Даниэля отказалась от боя,
– высказался боксер.
Что известно об Усике и Кабаэле?
Александр Усик (24-0) готовится к возвращению на ринг. Вероятно, он будет драться в марте 2026 года против Фабио Уордли за титул WBO.
Агит Кабаел (26-0) следующий бой проведет 10 января 2026 года против Дамяна Кныбы в немецком Обергаузене.
Напомним, что Кабаел является временным чемпионом мира по версии WBC. Он в феврале 2025 года победил Чжана Чжилея и получил этот статус.