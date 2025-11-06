Непобежденный боксер заговорил о бое с Усиком: он претендент на титул украинца

Агит Кабаел один из претендентов на бой с Александром Усиком. Немецкий боксер заговорил о поединке с украинским чемпионом.

Агит Кабаел заявил, что не против встретиться с Александром Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Что Кабаэл сказал о бое с Усиком?

Немецкий боксер готов подраться с Александром Усиком следующим летом. Кабаел отметил, что его любят в Германии, а также здесь много украинцев, что привлечет большое внимание к бою.

Этот бой легко соберет стадион. Мое последнее выступление было очень удачным. Если Усик согласится, я готов,

– сказал Кабаел.

Ранее Агит Кабаел должен был драться с Даниэлем Дюбуа. Как сообщает Queensberry Promotions немецкий боксер рассказал, почему сорвался его бой с британцем.

"Относительно ситуации с Даниэлем Дюбуа... Он вызвал меня на бой. Я сказал: Да, я хочу драться с Даниэлем Дюбуа. Потому что на данный момент это самый большой бой, который я мог бы провести, потому что Усик был недоступен. А потом команда Даниэля отказалась от боя,

– высказался боксер.

Что известно об Усике и Кабаэле?