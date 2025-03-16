Ще раніше Олександр Гвоздик включав Каллума Сміта у список бажаних суперників. Тепер український боксер звернувся до тимчасового чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі, пише 24 Канал із посиланням на ES News.

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Гвоздик визначився із суперником

Українець зробив сміливу заяву про перемогу над Смітом.

Якого б я наступного суперника обрав? Це Каллум Сміт. У цьому поєдинку я стану чемпіоном. Каллум, ти чудовий боксер. Проведімо бій і побачимо, хто краще! Поважаю тебе, але це бізнес,

– сказав Гвоздик.

Раніше Олександр включав у список бажаних опонентів Артура Бетербієва та Дмітрія Бівола, а також розглядає можливість зустрічі з Девідом Бенавідесом та Девідом Моррелем.

Наступний бій Гвоздик хоче провести у рамках вечора боксу від Golden Boy Promotions 19 квітня 2025-го року.

Для колишнього чемпіона світу з України наступний двобій стане 23-м у профі-рингу. Наразі за спиною Гвоздика 20 перемог (16 – нокаутом) та дві поразки (від Артура Бетербієва та Девіда Бенавідеса). Якраз проти Бенавідеса Гвоздик поки що провів свій крайній поєдинок (15 червня 2024-го року). Тоді українець програв за одноголосним рішенням суддів, а на кону зустрічі стояв вакантний титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі, який завоював Бенавідес.