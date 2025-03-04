Колишній чемпіон світу назвав боксера, з яким хотів би зустрітись в очному протистоянні. Гвоздик планує побитись з відомим кубинським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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З ким хоче битись Гвоздик

Олександр Гвоздик назвав ім'я боксер, з яким планує розділити ринг. Українець має наміри побитись з Давідом Моррелєм.

Ексчемпіон світу вважає кубинця хорошим бійцем. Тому він не проти зустрітись в очному протистоянні.

Моррель – чудовий боєць. Але Бенавідес на порядок кращий. Моррель відмінний боєць, він може повернутись. Якщо він буде вільний я б з радістю з ним побився,

– сказав Гвоздик.

Цікаво, що Гвоздик та Морелль бились з Давідом Бенавідесом. Обидва боксери зазнали поразки – Олександр у 2024, а Давід у лютому цього року.