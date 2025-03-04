Бывший чемпион мира назвал боксера, с которым хотел бы встретиться в очном противостоянии. Гвоздик планирует подраться с известным кубинским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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С кем хочет драться Гвоздик

Александр Гвоздик назвал имя боксер, с которым планирует разделить ринг. Украинец намерен подраться с Давидом Морреллом.

Экс-чемпион мира считает кубинца хорошим бойцом. Поэтому он не против встретиться в очном противостоянии.

Моррель – замечательный боец. Но Бенавидес на порядок лучше. Моррель отличный боец, он может вернуться. Если он будет свободен я бы с радостью с ним подрался,

– сказал Гвоздик.

Интересно, что Гвоздик и Морелль дрались с Давидом Бенавидесом. Оба боксера потерпели поражение – Александр в 2024, а Давид в феврале этого года.