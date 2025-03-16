"Поважаю тебе, але це бізнес": український боксер кинув виклик тимчасовому чемпіону світу
- Олександр Гвоздик розповів. що хоче завоювати чемпіонський пояс.
- Український боксер хотів би розділити ринг із Каллумом Смітом.
Олександр Гвоздик визначився із пріоритетним суперником на наступний двобій. Український боксер хоче провести поєдинок проти Каллума Сміта.
Ще раніше Олександр Гвоздик включав Каллума Сміта у список бажаних суперників. Тепер український боксер звернувся до тимчасового чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі, пише 24 Канал із посиланням на ES News.
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Гвоздик визначився із суперником
Українець зробив сміливу заяву про перемогу над Смітом.
Якого б я наступного суперника обрав? Це Каллум Сміт. У цьому поєдинку я стану чемпіоном. Каллум, ти чудовий боксер. Проведімо бій і побачимо, хто краще! Поважаю тебе, але це бізнес,
– сказав Гвоздик.
Раніше Олександр включав у список бажаних опонентів Артура Бетербієва та Дмітрія Бівола, а також розглядає можливість зустрічі з Девідом Бенавідесом та Девідом Моррелем.
Наступний бій Гвоздик хоче провести у рамках вечора боксу від Golden Boy Promotions 19 квітня 2025-го року.
Для колишнього чемпіона світу з України наступний двобій стане 23-м у профі-рингу. Наразі за спиною Гвоздика 20 перемог (16 – нокаутом) та дві поразки (від Артура Бетербієва та Девіда Бенавідеса). Якраз проти Бенавідеса Гвоздик поки що провів свій крайній поєдинок (15 червня 2024-го року). Тоді українець програв за одноголосним рішенням суддів, а на кону зустрічі стояв вакантний титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі, який завоював Бенавідес.