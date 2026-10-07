Канело, який тренується в таборі Усика, заговорив про завершення кар'єри

Сауль Альварес, який зараз тренується у таборі Олександра Усика, розповів про свої плани щодо завершення кар'єри. Знаменитий мексиканець має намір провести ще кілька боїв, після чого остаточно залишити професійний ринг.

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі зізнався, що вже здійснив практично всі свої спортивні мрії. Про це боксер розповів в інтерв'ю The Ring.

Канело: "Ще 4-5 боїв – і буде достатньо"

Попри чудову фізичну форму, 36-річний боксер активно розглядає життя поза рингом.

"Чесно кажучи, я почуваюся чудово. Зважаючи на мої відчуття та стан тіла, я міг би боксувати ще довго. Але в мене є й інші цілі поза рингом. Вважаю, що в боксі я досяг усього. Більше мені тут прагнути особливо нічого. Але я все ще кайфую від самого процесу. Якби все залежало лише від мене, я б ніколи не зупинився. Але я думаю, що ще чотири чи п'ять боїв – і буде достатньо. Я вже зробив у боксі все, що мав. Я досяг навіть більшого, ніж міг собі уявити", – заявив Альварес.

Підготовка у таборі Усика та наступний бій

Цікаво, що до своїх найближчих поєдинків мексиканська зірка готується в особливій атмосфері. Наразі він перебуває у тренувальному таборі українського спортсмена Усика, який розташований у місті Гандія (провінція Валенсія, Іспанія).

Свій наступний крок на рингу Канело зробить уже 31 жовтня. Його суперником стане непереможений Крістіан Мбіллі, а сам поєдинок прийме Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). На кону протистояння стоятиме престижний чемпіонський титул WBC.

Для Канело цей бій – шанс реабілітуватися перед фанатами, адже у своєму останньому поєдинку у вересні 2025 року він поступився Теренсу Кроуфорду одноголосним рішенням суддів. Його майбутній суперник Мбіллі тоді ж відбоксував у нічию з Лестером Мартінесом.