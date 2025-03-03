Український боксер битиметься за титул у Німеччині

Карен Чухаджан найближчим часом проведе наступний бій. Український боксер планує закрити поразку у минулому поєдинку.

В'ячеслав Сенченко розповів про майбутнє Карена Чухаджяна. Тренер українського боксера повідомив про дату наступного бою свого підопічного, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Коли битиметься Чухаджян

В'ячеслав Сенченко розповів, що Карен Чухаджян битиметься у Німеччині. Тренер назвав попередню дату бою українського боксера – 10 травня.

Ім'я майбутнього суперника Чухаджяна наразі невідомо. Зі слів Сенченка, можливо, для Карена цей бій стане титульним. Анонс протистояння відбудеться пізніше.

Ми приблизно розуміємо, хто буде суперником і за який титул відбудеться бій. Ми розповімо всю інформацію, коли буде офіційне підтвердження,

– сказав Сенченко.

Нагадаємо, що востаннє Карен Чухаджян бився у листопаді минулого року за титул чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі. Тоді український боксер поступився американцю Джарону Еннісу.