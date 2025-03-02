В одному з боїв Ярослав Михалушко зустрічався з колумбійцем Хайме Вільєгасом. Непереможений український боксер достроково переміг опонента у другому раунді, повідомляє 24 канал.

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Впевнена перемога Михалушка

Український чемпіон світу з першого раунду почав активно атакувати суперника, нав'язавши йому свої правила бою. Це допомогло Ярославу Михалушку здобути впевнену та швидку перемогу.

Хайме Вільєгас по завершенню першого раунду повідомив, що травмував руку. Згодом колумбієць не зміг продовжити поєдинок. Михалушко здобув десяту перемогу поспіль.

Цікаво, що Ярослав Михалушко став чемпіоном світу у вересні 2024 року. Український боксер здобув титул WBC серед молоді. Він також залишається непереможеним – 10 боїв та 10 перемог, з яких 9 нокаутом.