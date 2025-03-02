В одном из боев Ярослав Михалушко встречался с колумбийцем Хайме Вильегасом. Непобежденный украинский боксер досрочно победил оппонента во втором раунде, сообщает 24 канал.

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Уверенная победа Михалушко

Украинский чемпион мира с первого раунда начал активно атаковать соперника, навязав ему свои правила боя. Это помогло Ярославу Михалушко одержать уверенную и быструю победу.

Хайме Вильегас по завершению первого раунда сообщил, что травмировал руку. Впоследствии колумбиец не смог продолжить поединок. Михалушко одержал десятую победу подряд.

Интересно, что Ярослав Михалушко стал чемпионом мира в сентябре 2024 года. Украинский боксер получил титул WBC среди молодежи. Он также остается непобежденным – 10 боев и 10 побед, из которых 9 нокаутом.