Вячеслав Сенченко рассказал о будущем Карена Чухаджяна. Тренер украинского боксера сообщил о дате следующего боя своего подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Когда будет драться Чухаджян

Вячеслав Сенченко рассказал, что Карен Чухаджян будет драться в Германии. Тренер назвал предварительную дату боя украинского боксера – 10 мая.

Имя будущего соперника Чухаджяна пока неизвестно. По словам Сенченко, возможно, для Карена этот бой станет титульным. Анонс противостояния состоится позже.

Мы примерно понимаем, кто будет соперником и за какой титул состоится бой. Мы расскажем всю информацию, когда будет официальное подтверждение,

– сказал Сенченко.

Напомним, что последний раз Карен Чухаджян дрался в ноябре прошлого года за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Тогда украинский боксер уступил американцу Джарону Эннису.