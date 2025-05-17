Аргентинець сенсаційно нокаутував британського проспекта: брутальне відео

Нещодавно відбувся грандіозний вечір боксу у Великій Британії. В межах спортивного шоу Ділан Прайс бився проти Карі Кані Мансільї.

Британський боксер підійшов до поєдинку у статусі фаворита. Прайс не зазнав жодної поразки у профі-рингу, здобувши 19 перемог, повідомляє 24 канал.

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Неочікуваний результат бою

Карі Кан Мансілья був очевидним аутсайдером перед боєм із Діланом Прайсом. На рахунку аргентинського боксера було 4 поразки у 17 поєдинках.

Проте Мансілья у восьмому раунді шокував боксерську спільноту. Аргентинець нокаутував Прайса ефектним ударом.

Мансілья нокаутував Прайса: дивіться відео

Нагадаємо, що Карі Кані Мансілья здобув 13 дострокову перемогу за всю кар'єру у професійному ринзі.