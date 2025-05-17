Британский боксер подошел к поединку в статусе фаворита. Прайс не потерпел ни одного поражения в профи-ринге, одержав 19 побед, сообщает 24 канал.

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Неожиданный результат боя

Кари Кан Мансилья был очевидным аутсайдером перед боем с Диланом Прайсом. На счету аргентинского боксера было 4 поражения в 17 поединках.

Однако Мансилья в восьмом раунде шокировал боксерское сообщество. Аргентинец нокаутировал Прайса эффектным ударом.

Мансилья нокаутировал Прайса: смотрите видео

Напомним, что Кари Кани Мансилья одержал 13 досрочную победу за всю карьеру в профессиональном ринге.