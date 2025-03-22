"Раптом миттю постаріє": ексчемпіон світу оцінив шанси Паркера на перемогу у бою проти Усика

WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист поясу проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Після цього офіційного рішення у світі боксу почали активно обговорювати шанси новозеландця у можливому титульному бою.

Колишній чемпіон світу Карл Фроч оцінив шанси Джозефа Паркера у ймовірному бою проти Олександра Усика. На думку британця, у тимчасового чемпіона світу WBO не зможе завдати дебютної поразки у професійній кар'єрі непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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У Паркера небагато шансів

Фроч пригадав перемогти Усика над Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Не думаю, що Паркер має великі шанси перемогти Усика. Подивіться, що зробив Усик, цей хлопець двічі здолав таких боксерів, які Джошуа та Ф'юрі. Але хто знає, що може статися? Раптом Усик миттю постаріє, а Паркер на ходу. У такому разі на нас чекає цікавий бій. Так чи так Джозеф заслужив на свій шанс,

– заявив Фроч.

Нагадаємо, що Паркер оригінальним відео звернувся до Усика.

До слова. 22 лютого Паркер легко захистив пояс тимчасового чемпіона, нокаутувавши у другому раунді Мартіна Баколе. Конголезький боксер в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа.

Якраз проти Дюбуа Усик хоче побитись у наступному бою. Повідомлялось, що Паркеру можуть заплатити, аби він не перешкоджав реваншу Усик – Дюбуа. Натомість Джозеф зможе побитись із тріумфатором реваншу, на кону якого стоятиме "абсолют" хевівейту.

Також існує варіант, що команді українського боксера потрібно просто надіслати офіційний лист у WBO, аби та відтермінувала захист титулу для Олександра.